Kommentar von Tomas Avenarius

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, das ist das eigentlich Fremdbeschämende, steht zu seinen Worten. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan sei "eine kleine Kanalratte", hatte der Jurist und Rechtsanwalt in einer Rede gesagt. Nun, wo der Türke wegen "Beleidigung und Verleumdung" vor einem deutschen Gericht klagen wird, redet sich der FDP-Politiker auf ebenso unsägliche Art heraus: "Eine Kanalratte ist ein kleines, niedliches, gleichwohl kluges und verschlagenes Wesen." Eben deshalb trete das Tier ja in einem Zeichentrickfilm wie "Ratatouille" als Hauptfigur auf.

Mit Verlaub, Herr Bundestags-Vizepräsident, geht es noch billiger, ja noch dümmlicher? Was dieses Amt mit sich bringt, sollte man einem Politiker wie Kubicki kaum erklären müssen. Der Vizepräsident des Bundestags repräsentiert das deutsche Parlament. Er sitzt regelmäßig einem Verfassungsorgan vor, er reist in offizieller Funktion ins Ausland, er ist nicht irgendwer. Auch nicht, wenn er als Parteipolitiker auftritt. Dennoch bedient sich der Liberale - er ist stellvertretender FDP-Chef - eines unsäglichen Jargons. Wenn eine Abgeordnete einen Minister oder eine andere Parlamentarierin im Bundestag als Ratte bezeichnen würde, müsste Kubicki in seiner Funktion als Leiter der Sitzung eine Rüge aussprechen und auf die Würde des Hohen Hauses verweisen.

Millionen Deutschtürken werden sich zu Recht fragen, warum der türkische Staatschef hier in aller Ruhe mit einem verrufenen Nagetier verglichen werden darf

Kubicki argumentiert nun mit der Meinungsfreiheit, verweist auf das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei und darauf, dass Ankara - sprich Erdoğan - die flüchtenden Menschen als Waffe im Streit mit der EU einsetzt. Stimmt, alles richtig. Aber keine Rechtfertigung für diese Wortwahl. Dass Erdoğan selbst seine politischen Gegner ständig beleidigt, spielt auch keine Rolle. Hätte Kubicki dem Präsidenten vorgehalten, dass er den Rechtsstaat rücksichtslos aushöhlt, Menschenrechte missachtet, die Meinungsfreiheit konsequent einschränkt, dass er sich militärisch in den Nachbarstaaten einmischt und dass er die Flüchtlinge politisch missbraucht - absolut d'accord. All das muss immer wieder gesagt werden, gerade von hochrangigen und bekannten Politikern wie Kubicki.

Als türkische Medien die damalige Kanzlerin Angela Merkel mit Hitler-Schnauzer druckten, waren viele in Deutschland zu Recht empört. Aber Kubicki als Repräsentant des Parlaments darf einen türkischen Präsidenten beleidigen, der möglicherweise irgendwann wieder zum Staatsbesuch nach Berlin kommt, dort vom Bundespräsidenten empfangen wird? Viele der mehr als drei Millionen Deutschtürken lehnen Erdoğans Politik ab. Aber sie - und die Erdoğan-Anhänger - werden sich fragen, warum man in Deutschland bei Merkel mit Hitler-Bart zu Recht so empfindlich reagiert, beim Vergleichen eines türkischen Politikers mit einem verrufenen und hässlichen Nagetier aber gleichgültig bleibt.

Nach dem Streit um das Erdoğan-Schmähgedicht des Satirikers Jan Böhmerman wurde der Paragraf 103 abgeschafft, "Majestätsbeleidigung" ist in Deutschland kein Straftatbestand mehr. Aber Kubicki ist kein Böhmermann. Er repräsentiert den Bundestag, nicht eine Fernsehshow. Und es geht um mehr als schlechte Manieren. In einer Zeit, in der Politik immer mehr durch Populismus ersetzt wird, sollte der Liberale sich seiner Vorbildfunktion - ja, klingt altbacken - bewusst sein. Aber offenbar kratzen Stilfragen Kubicki ebenso wenig wie die Bedeutung seines politischen Amtes.