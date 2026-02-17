Es lohnt sich, diesen Spruch einer amerikanischen Bundesrichterin aus Philadelphia, der Stadt, in der einst sowohl die Unabhängigkeitserklärung als auch die Verfassung der Vereinigten Staaten unterzeichnet wurden, im Wortlaut anzuführen: „Als ob das Ministerium für Wahrheit aus George Orwells ‚1984‘ mit seinem Motto ‚Unwissenheit ist Stärke‘ nun tatsächlich existieren würde“, schreibt Richterin Cynthia Rufe in einer einstweiligen Verfügung, mit der die Verwaltung der amerikanischen Nationalparks verpflichtet wird, ein paar Schautafeln wieder aufzustellen, „wird dieses Gericht nun aufgefordert zu entscheiden, ob die Bundesregierung die Befugnis hat, historische Wahrheiten zu verschleiern und zu verfälschen.“ Die rhetorische Frage wird mit einer keinen Raum für Zweifel lassenden Lakonie beantwortet: „Das hat sie nicht.“