Der Saal 237 des Hamburger Landgerichts ist ein sehr analoger Ort. Holzbänke, eine Plexiglaswand, die Angeklagte und Zuschauer trennt. Wer nicht zur Presse gehört, muss Handy und Laptop abgeben. Seit Januar läuft hier der Prozess gegen den Kopf einer sadistischen Online-Community, der unter dem Pseudonym „White Tiger“ Minderjährige gequält haben soll. Im selben Saal startet bald das Verfahren gegen die „Letzte Verteidigungswelle“. Junge Neonazis, die sich auf Tiktok vernetzt und sich via Telegram zu Anschlägen auf Flüchtlingsheime verabredet haben sollen. Ein Angeklagter war bei der Verhaftung 15 Jahre alt.
MeinungSocial MediaEin Verbot ist immer leichter, als sich Gedanken zu machen, was Jugendliche tatsächlich brauchen
Kommentar von Ulrike Nimz
Soll man Kinder bis 14 Jahre wirklich per Gesetz von Tiktok und Instagram fernhalten, wie es die SPD vorschlägt? Der Gedanke mag verlockend sein – geht aber an der Realität vorbei.
