Kommentar von Boris Herrmann

Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda ist es erstaunlich versöhnlich und zivilisiert zugegangen. Sowohl der neu gewählte JU-Vorsitzende Johannes Winkel als auch CDU-Chef Friedrich Merz haben sich in ihren Reden ausgiebig, aber verhältnismäßig moderat an der Ampel-Regierung abgearbeitet. Vor allem sprachen Parteijugend und Mutterpartei dabei weitestgehend mit einer Stimme. Das war längst nicht immer so.