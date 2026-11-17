Robert Pattinson ist eine gute Wahl als James Bond. Er ist in London geboren, sieht im Smoking recht elegant aus, kann erwiesenermaßen schauspielern und hat, soweit bekannt, weder systematisch Mädchen nachgestellt noch erwachsene Fans vergewaltigt. Das ist keine Selbstverständlichkeit in der britischen Unterhaltungsbranche dieser Tage. Schockiert sind die Briten zum einen von den Taten, die David Walliams und Russell Brand vorgeworfen werden – die beiden Entertainer haben über Jahre ihre Popularität ausgenutzt, um Frauen zu missbrauchen (Brand, er ist bereits verurteilt) oder sich Teenager gefügig zu machen (Walliams, gegen ihn wird ermittelt). Schockiert sind die Briten zum anderen von sich selbst.