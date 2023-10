Sie traten schon in vielen Wahlen gegeneinander an, jetzt bilden sie gemeinsam ein Kriegskabinett für Israel: Benjamin Netanjahu und Benny Gantz .

Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

In Israel ist etwas passiert, das vor einer Woche noch völlig absurd erschienen wäre: Politiker der Opposition wollen an einer Regierung beteiligt werden, die von Benjamin Netanjahu geführt wird. Und Netanjahu will das auch.