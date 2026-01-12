Zum Hauptinhalt springen

MeinungIranFreiheit lässt sich nicht herbeibomben

Portrait undefined Reymer Klüver

Kommentar von Reymer Klüver

Lesezeit: 1 Min.

US-Flugzeugträger Abraham Lincoln (CVN 72) im Persischen Golf (2019): Die USA drohen Irans Regime – doch ihre Optionen sind unklar.
US-Flugzeugträger Abraham Lincoln (CVN 72) im Persischen Golf (2019): Die USA drohen Irans Regime – doch ihre Optionen sind unklar. (Foto: MCSN JASON WAITE/AFP)

Donald Trump droht dem Mullah-Regime, aufseiten der Demonstranten einzugreifen – „dort, wo es wehtut“. Aber was könnten die Amerikaner wirklich tun?

Präsident Donald Trump hat dem Regime in Iran gedroht. Die USA würden „sehr, sehr hart zuschlagen, dort, wo es wehtut“, sollten die Sicherheitskräfte weiterhin Demonstranten töten und einsperren. An diesem Dienstag werden ihm die Optionen für ein Eingreifen präsentiert, „einige kinetische und viele nicht-kinetische Optionen“, wie ominös aus seiner Umgebung gestreut wird. Also wieder Bomben auf Teheran? Der Druck aus Washington ist an sich einmal nichts Schlechtes. Alles, was das Blutregime in Teheran verunsichert, ist gut. Und das tun die Drohungen, sonst hätte die iranische Führung den Amerikanern nicht Gesprächsbereitschaft signalisiert. Doch was sind die realistischen Optionen?

Zur SZ-Startseite

SZ-Podcast „Auf den Punkt“
:Iran: Ist ein Systemwechsel möglich?

Seit Ende Dezember gibt es Proteste im ganzen Land. Der Druck auf Irans Staatschef wächst immer mehr – von innen und von außen.

Von Raphael Geiger und Justin Patchett

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite