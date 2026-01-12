Präsident Donald Trump hat dem Regime in Iran gedroht. Die USA würden „sehr, sehr hart zuschlagen, dort, wo es wehtut“, sollten die Sicherheitskräfte weiterhin Demonstranten töten und einsperren. An diesem Dienstag werden ihm die Optionen für ein Eingreifen präsentiert, „einige kinetische und viele nicht-kinetische Optionen“, wie ominös aus seiner Umgebung gestreut wird. Also wieder Bomben auf Teheran? Der Druck aus Washington ist an sich einmal nichts Schlechtes. Alles, was das Blutregime in Teheran verunsichert, ist gut. Und das tun die Drohungen, sonst hätte die iranische Führung den Amerikanern nicht Gesprächsbereitschaft signalisiert. Doch was sind die realistischen Optionen?
MeinungIranFreiheit lässt sich nicht herbeibomben
Kommentar von Reymer Klüver
Lesezeit: 1 Min.
Donald Trump droht dem Mullah-Regime, aufseiten der Demonstranten einzugreifen – „dort, wo es wehtut“. Aber was könnten die Amerikaner wirklich tun?
