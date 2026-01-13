Die Frage ist jetzt immer die eine, sie fällt in den Fernsehnachrichten, in Instagram-Reels, in den Gesprächen zwischen den Iranerinnen und Iranern im Ausland, die ihre Angehörigen nicht mehr erreichen, seit das Regime das Internet und die Telefonleitungen blockiert hat. Fällt die Islamische Republik? Schaffen es die Menschen diesmal, nach all den Demonstrationen zuvor, in den Jahren 2009, 2017, 2019 und 2022?