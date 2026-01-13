Zum Hauptinhalt springen

MeinungMassenproteste in IranSeit wenigen Tagen erscheint es realistisch, dass in Iran eine neue Zeit beginnt

Portrait undefined Raphael Geiger

Kommentar von Raphael Geiger

Lesezeit: 3 Min.

Demonstrationen in Teheran am 8. Januar: Fällt die Islamische Republik diesmal? Schaffen es die Menschen nach all den Protesten in den Jahren 2009, 2017, 2019 und 2022 endlich, die herrschenden Mullahs zu stürzen?
Demonstrationen in Teheran am 8. Januar: Fällt die Islamische Republik diesmal? Schaffen es die Menschen nach all den Protesten in den Jahren 2009, 2017, 2019 und 2022 endlich, die herrschenden Mullahs zu stürzen? (Foto: Getty Images)

Die geistliche Führung hat sich Jahrzehnte an der Macht gehalten – aber jetzt gerät die Diktatur der Mullahs ernsthaft in Gefahr. Sie haben die Situation selbst geschaffen, über die sie stürzen könnten.

Die Frage ist jetzt immer die eine, sie fällt in den Fernsehnachrichten, in Instagram-Reels, in den Gesprächen zwischen den Iranerinnen und Iranern im Ausland, die ihre Angehörigen nicht mehr erreichen, seit das Regime das Internet und die Telefonleitungen blockiert hat. Fällt die Islamische Republik? Schaffen es die Menschen diesmal, nach all den Demonstrationen zuvor, in den Jahren 2009, 2017, 2019 und 2022?

Islamische Republik Iran
:Kritiker des Mullah-Regimes füllen die Hauptstraßen Teherans

Die Proteste in Iran haben nun schon 27 Provinzen des Landes erfasst. Die Demonstranten folgen auch einem Aufruf von Reza Pahlavi, dem Sohn des letzten Schah.

SZ PlusVon Raphael Geiger

