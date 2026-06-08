Das Regime hat sich mit Gewalt gegen das eigene Volk und mit Geschick gegen die USA behauptet. Aber im Konflikt mit Netanjahu geht es um mehr.

Die Männer, die Iran regieren, sind derzeit berauscht von sich, so jedenfalls lesen sich ihre Social-Media-Konten und die von ihnen kontrollierten Medien. Nicht, dass sie früher zu Zweifeln geneigt hätten. Aber es fällt auf, mit welch einem Selbstbewusstsein sie nun auftreten. Ihr Regime erlebte erst vor wenigen Monaten seine größte Krise. Da war die schlimme und seither schlimmer gewordene Wirtschaftslage. Da war die Entfremdung vom eigenen Volk, das in der Islamischen Republik mehrheitlich eine Art Besatzungsregime sieht. Da war die ständige Gefahr eines israelischen Angriffs.