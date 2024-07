Kommentar von Tomas Avenarius

Kaum ein Bild ist beim Thema Nahost so abgedroschen wie das von der Gewaltspirale, die sich vermeintlich „dreht“. Inhaltlich trifft ist es allerdings fast immer, Eskalation ist in Nahost der Regelfall. Ein Beispiel ist der Gaza-Konflikt, an dem sich inzwischen neben Israelis und Palästinensern auch Iraner, Iraker, Syrer und die Huthi aus Jemen beteiligen: Die Huthi haben nach dem Terrormassaker vom 7. Oktober die Parole von der islamischen Solidarität ausgegeben und schießen mit ihren Raketen auf Frachtschiffe im Roten Meer; ab und an versenken sie ein Schiff.