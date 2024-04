Höcke so ungelenk, dass die Polit-Debatte zum Unterhaltungsfernsehen wird

TV-Duell in Thüringen

Mario Voigt (CDU) ist in Thüringen nicht so bekannt wie Björn Höcke (AfD).

Kommentar von Roland Preuß

Björn Höcke gilt vielen AfD-Anhängern als Mastermind. Als einer, der geopolitisch durchblickt, der eine Medienstrategie hat und in der Partei die Strippen zieht. Scharfe Angriffe lächelt der Thüringer AfD-Landesvorsitzende gerne mal weg. Am Donnerstagabend aber, im Fernsehduell mit dem Thüringer CDU-Vorsitzenden und Spitzenkandidaten Mario Voigt, verlor Höcke sein Mastermind-Lächeln. Phasenweise stolperte Höcke so ungelenk von Ausflucht zu Ausflucht, dass die Polit-Debatte zum Unterhaltungsfernsehen wurde.