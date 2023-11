Kommentar von Raphael Geiger

Ende August zeigte sich der Freistaat Bayern als guter Gastgeber. 270 Menschen luden Ministerpräsident Söder und Joachim Herrmann, der Innenminister, auf die Nürnberger Burg ein. Es waren Neubürger, sie hatten gerade den deutschen Pass bekommen. Neu in Deutschland waren sie sicher nicht, laut geltendem Recht müssen sie mindestens acht Jahre hier verbracht haben, bei vielen dauert die Einbürgerung deutlich länger. Innenminister Herrmann hieß sie "herzlich willkommen" in dem Land, in dem sie schon lange leben, und lobte sie für die gelungene Integration.