Zum Hauptinhalt springen

MeinungTrumps Zoll-DrohungenNicht mit uns!

Portrait undefined Boris Herrmann

Kommentar von Boris Herrmann, New York

Lesezeit: 2 Min.

Seine Grönland-Politik ist in den USA sehr unbeliebt: US-Präsident Donald Trump im Januar 2026.
Seine Grönland-Politik ist in den USA sehr unbeliebt: US-Präsident Donald Trump im Januar 2026. (Foto: Alex Brandon/AP)

Die Erfahrung zeigt: Wer sich vom amerikanischen Präsidenten erpressen lässt, muss immer noch mehr geben. Die Europäer sollten dieses Spiel nicht länger mitspielen.

Einem ersten Statement aus Berlin zufolge wird die Bundesregierung nun gemeinsam mit ihren europäischen Partnern über eine „geeignete Reaktion“ auf die jüngste Zollankündigung Donald Trumps beraten. Gegenstand der Debatte ist nichts anderes als ein schamloser Erpressungsversuch. Trump will unter anderem Deutschland, Dänemark, Frankreich und Großbritannien mit wachsenden Strafzöllen überziehen, solange diese Länder sich einem Grönland-Deal in den Weg stellen. Darauf aber kann es eigentlich nur eine geeignete Reaktion geben: sich der Konfrontation zu stellen.

Zur SZ-Startseite

Interview in der „New York Times“
:Trump: Ich allein entscheide über Amerikas Macht

Der US-Präsident sagt, das Einzige, was ihn einschränken könne, sei seine eigene „Moral“ und sein eigener „Verstand“ – nicht das Völkerrecht. Für den Streit mit den Europäern um Grönland ist das kein gutes Zeichen.

SZ PlusVon Hubert Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite