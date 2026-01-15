Wenn auf einer Tiefkühlpizza „Mit original italienischem Schinken“ steht, in Wahrheit aber nur billiges Klebefleisch aus sonstwo drauf ist, dann ist das zumindest eine Irreführung der Konsumenten. In der Sicherheitspolitik gibt es ähnliche Fälle – zum Beispiel das, was nun in Grönland passiert: Plötzlich landen dort kleine Kontingente europäischer Soldaten aus verschiedenen Ländern, darunter 13 Soldaten der deutschen Bundeswehr. Angeblich sollen sie erkunden, was Europäer und Amerikaner gemeinsam tun könnten, um die Sicherheit der arktischen Insel zu erhöhen, die zu Dänemark und damit zur Nato gehört. Das zumindest ist – bildlich gesprochen – das „Mit original italienischem Schinken“-Etikett, das der ganzen Sache angeheftet wird.