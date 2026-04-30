Alle Jahre wieder ... kommt die Gaza-Flottille. Eine, freundlich gesagt, ziemlich bunte Truppe aus verschiedensten Ländern hat wieder einmal ein Geschwader zusammengestellt, wollte von Spanien, Italien und der Türkei aus Nothilfe in den Gazastreifen bringen. Das Ergebnis war absehbar, noch bevor die Aktivisten die Segel gesetzt hatten. Die ersten Boote, die von Barcelona aus in See gestochen waren, wurden sehr weit vor der Küste und in internationalen Gewässern von der israelischen Marine aufgebracht und konnten die Blockade nicht durchbrechen.
MeinungNahostkonfliktDie Gaza-Flottillen sind zum Scheitern verurteilt
Kommentar von Tomas Avenarius, Berlin
Lesezeit: 1 Min.
Segel setzen zur Selbstvergewisserung: Die Aktionen der Palästina-Aktivisten helfen den leidenden Menschen im abgeriegelten Gazastreifen wenig
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Gaza-Hilfsflotte "Sumud Flotilla 2026" von israelischer Armee gestoppt
Laut dem israelischen Armeeradio wurde bereits weit vor der eigenen Küste damit begonnen, die Hilfsschiffe unter Kontrolle zu bringen.
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