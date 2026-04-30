Alle Jahre wieder ... kommt die Gaza-Flottille. Eine, freundlich gesagt, ziemlich bunte Truppe aus verschiedensten Ländern hat wieder einmal ein Geschwader zusammengestellt, wollte von Spanien, Italien und der Türkei aus Nothilfe in den Gazastreifen bringen. Das Ergebnis war absehbar, noch bevor die Aktivisten die Segel gesetzt hatten. Die ersten Boote, die von Barcelona aus in See gestochen waren, wurden sehr weit vor der Küste und in internationalen Gewässern von der israelischen Marine aufgebracht und konnten die Blockade nicht durchbrechen.