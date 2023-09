Kommentar von Stefan Kornelius

The test of the pudding is in the eating heißt es bei den lebenspraktischen Angelsachsen, will heißen: Schauen wir mal, was aus all der Theorie am Ende wird. Die EU-Staaten und die USA haben auf dem G-20-Wochenende einen Pudding angerührt, über dessen Nährwert tatsächlich erst in ein in einiger Zeit geurteilt werden kann. Aber das Rezept hat es in sich. Und die Begleitumstände der Gipfel-Festspiele des indischen Premiers in Delhi lassen ahnen, dass sich beim Treffen dort einiges bewegt hat.