Sie dürfen sogar tagelang den Uni-Betrieb lahmlegen. Das Gerede von der eingeschränkten Meinungsfreiheit in Deutschland geht krachend an der Realität vorbei.

Kommentar von Ronen Steinke

All jene, die meinen, man könne in Deutschland nicht gefahrlos über die israelische Politik gegenüber den Palästinensern sprechen, man könne die israelische Regierung nicht frei kritisieren, und schon gar nicht könne man im Land der einstigen Haupttäter des Holocaust so offen wie nötig über den "Genozid" der israelischen Armee in Gaza reden - all jene sind nach dieser Woche einmal mehr als reichlich selbstmitleidige Übertreiber erkennbar.