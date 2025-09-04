Zum Hauptinhalt springen

MeinungFriedenstruppe für die Ukraine:Der Bundeskanzler ist in der „Koalition der Willigen“ plötzlich wankelmütig

Kommentar von Hubert Wetzel

Nur schöne Worte aus Berlin? Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim deutsch-französischen Regierungstreffen zur Wirtschafts- und Sicherheitspolitik in Toulon am 29. August.
Nur schöne Worte aus Berlin? Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim deutsch-französischen Regierungstreffen zur Wirtschafts- und Sicherheitspolitik in Toulon am 29. August. (Foto: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa)

Ohne Deutschland würde das zwischen Europa und Trump mühsam ausgehandelte Konstrukt von Sicherheitsgarantien für die Ukraine zusammenfallen. Aber die Zeit, in der man Verantwortung auf andere abwälzen konnte, ist vorüber.

Das Problem mit der sogenannten Koalition der Willigen war immer schon dieses: Was genau sind ihre Mitglieder eigentlich gewillt zu tun, um die Existenz der Ukraine als souveränes Land zu garantieren? Nicht: Was versprechen sie, was erwägen sie, was planen sie, sofern ein halbes Dutzend Bedingungen erfüllt sind? Sondern: Was tun sie?

Sicherheitspolitik
:USA könnten europäischen Bodentruppen in der Ukraine helfen

Washington ist bereit, den Schutz der Ukraine mit Aufklärung, Logistik und Luftverteidigung zu unterstützen – aber nur, wenn die Europäer eine wichtige Bedingung erfüllen.

Von Hubert Wetzel

