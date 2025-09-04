Meinung Friedenstruppe für die Ukraine : Der Bundeskanzler ist in der „Koalition der Willigen“ plötzlich wankelmütig Kommentar von Hubert Wetzel 4. September 2025, 17:34 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Nur schöne Worte aus Berlin? Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim deutsch-französischen Regierungstreffen zur Wirtschafts- und Sicherheitspolitik in Toulon am 29. August. (Foto: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa)

Ohne Deutschland würde das zwischen Europa und Trump mühsam ausgehandelte Konstrukt von Sicherheitsgarantien für die Ukraine zusammenfallen. Aber die Zeit, in der man Verantwortung auf andere abwälzen konnte, ist vorüber.

