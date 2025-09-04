Das Problem mit der sogenannten Koalition der Willigen war immer schon dieses: Was genau sind ihre Mitglieder eigentlich gewillt zu tun, um die Existenz der Ukraine als souveränes Land zu garantieren? Nicht: Was versprechen sie, was erwägen sie, was planen sie, sofern ein halbes Dutzend Bedingungen erfüllt sind? Sondern: Was tun sie?
MeinungFriedenstruppe für die Ukraine:Der Bundeskanzler ist in der „Koalition der Willigen“ plötzlich wankelmütig
Kommentar von Hubert Wetzel
Lesezeit: 2 Min.
Ohne Deutschland würde das zwischen Europa und Trump mühsam ausgehandelte Konstrukt von Sicherheitsgarantien für die Ukraine zusammenfallen. Aber die Zeit, in der man Verantwortung auf andere abwälzen konnte, ist vorüber.
Sicherheitspolitik:USA könnten europäischen Bodentruppen in der Ukraine helfen
Washington ist bereit, den Schutz der Ukraine mit Aufklärung, Logistik und Luftverteidigung zu unterstützen – aber nur, wenn die Europäer eine wichtige Bedingung erfüllen.
