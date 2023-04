Kommentar von Gianna Niewel

Freitag für Freitag saßen die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses im Mainzer Landtag, Freitag für Freitag ging es um die Flutkatastrophe im Ahrtal. 134 tote Menschen, 8900 zerstörte Häuser, ein Schaden in Milliardenhöhe. Wie konnte es dazu kommen? Wer trägt Verantwortung? Nun ist die Beweisaufnahme, also die Suche nach Verantwortlichen zu Ende - und damit zu einer Politikerin, die zwar Ministerpräsidentin ist, aber auf keinen Fall verantwortlich sein will, damit zu Malu Dreyer (SPD).