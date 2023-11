Viele Stunden hatte der bewaffnete Mann seine Tochter am Hamburger Flughafen in seiner Gewalt, bis ihn die Polizei überwältigen konnte - Screenshot des Videos davon.

Kommentar von Elisa Britzelmeier

Ein Vater entreißt der Mutter das gemeinsame Kind, fährt gegen ihren Willen davon, wird zu einer Geldstrafe verurteilt - und macht keine zwei Jahre später das Gleiche noch einmal. Was sich am Wochenende am Hamburger Flughafen abgespielt hat, sollte aufrütteln. Es wirft nicht nur Fragen nach der Sicherheit von Flughäfen in Deutschland auf - sondern auch nach der von Frauen und Kindern. Sie werden viel zu oft nicht ausreichend vor Wiederholungstätern geschützt.