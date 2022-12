Kommentar von Ronen Steinke

Filme, die den Waffenfetisch in den USA ins Lächerliche ziehen, sind hierzulande sichere Hits. Wenn etwa der Filmemacher Michael Moore, tapsig grinsend, zeigt, wie leicht man dort Gewehre selbst bei Walmart bekommt, reagieren Deutsche mit Lachen, Kopfschütteln und wohligem Überlegenheitsgefühl. Dabei ist es so: Ganze fünf Millionen Schusswaffen sind auch hierzulande privat in Umlauf, also in den Händen von Zivilistinnen und Zivilisten, meist zu deren Vergnügen als Schützen und Jäger. Dass dabei nicht so oft etwas schiefgeht wie in den USA, liegt zum einen daran, dass es in der Regel keine Kriegswaffen sind. Zum anderen liegt es an einem insgesamt anderen gesellschaftlichen Klima, auf das man allerdings lieber nicht dauerhaft wetten sollte.

In Deutschland gibt es erst seit zwei Jahren Sicherheitsabfragen bei Waffenkäufen

Es ist betrüblich, dass immer erst etwas geschehen muss, bevor das eher laxe deutsche Waffenrecht wieder in die Diskussion kommt. So ist es jetzt, nach der Razzia bei Reichsbürgern, die, wie in diesem Milieu üblich, in Schützenvereinen aktiv waren. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat angekündigt, dass sie darauf dringen will, dass die Waffenbehörden sich regelmäßig beim Verfassungsschutz informieren, ob gegen Waffenbesitzer neue Erkenntnisse vorliegen. Das ist überfällig. In den USA wird seit Jahren erbittert über "Background checks" für Waffenkäufer gestritten, das heißt Abfragen bei den Sicherheitsbehörden. In Deutschland gibt es solche Checks überhaupt erst seit 2020. Aber bislang nur beim Kauf. That's it. Danach nie wieder.

Es musste erst der Anschlag auf den CDU-Politiker Walter Lübcke im Jahr 2019 geschehen, dessen Täter - ungehindert - in einem Schützenverein trainierte, bevor die Schützenlobby in Union und FDP im Bundestag ihre grundsätzliche Blockade gegen Sicherheitschecks aufgab. Aber leider nur zaghaft. Den Anschlag in Hanau, den ein Rechtsterrorist im Februar 2020 mit - ebenfalls - legal erworbenen Waffen verübte, konnte das schon nicht mehr verhindern.