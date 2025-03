Die Koalitionsverhandlungen sind ein wichtiger, aber nicht der einzige Ort, an dem gerade über Deutschlands Zukunft verhandelt wird. So weh es tut: Das passiert auch, wenn Donald Trump und Wladimir Putin telefonieren oder in der Wüste Saudi-Arabiens über einen Waffenstillstand in der Ukraine gesprochen wird. Was immer zwischen den USA und Russland gedealt wird, worauf auch immer sich die Ukraine unter enormem Druck wird einlassen müssen, wird erhebliche Folgen für Europa und Deutschland als größtem Land der Europäischen Union haben. Das gilt vor allem, aber nicht nur, weil die Friedensordnung auf dem Kontinent zur Disposition steht. Die Ukraine ist EU-Kandidat. Verlauf und Beschaffenheit ihrer Grenze zu Putins aggressivem Imperium werden Probleme von Asyl bis Zoll aufwerfen. Es dürfe nicht ohne die Ukraine über die Ukraine verhandelt werden, haben die Europäer unablässig gefordert. Gerade wird ohne Europa über Europa verhandelt.