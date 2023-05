An den Küsten Europas geht die Katastrophe weiter. Viele EU-Staaten täuschen Durchgreifen vor, wo in Wahrheit Kontrollverlust ist. An diesem Zustand wird auch der neue Plan der Berliner Regierung vorerst nichts ändern. Aber einige sehr konkrete Dinge könnte sie tun.

Kommentar von Meredith Haaf

Mindestens 494 Menschen haben ihr Leben dieses Jahr schon auf dem Fluchtweg nach Europa gelassen, wahrscheinlich waren es mehr. Ganz genau weiß man es nicht, aber so ganz genau scheinen es auch immer weniger Menschen wissen zu wollen. Trotzdem muss man immer wieder daran erinnern: An den Küsten Europas läuft eine Katastrophe ab. Sie ist Ergebnis eines politischen und moralischen Versagens. Sie ist begründet in der Unfähigkeit, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit an den Außengrenzen der EU zu sichern - und in der Vernachlässigung der Nöte von Einheimischen und Migranten in den europäischen Gesellschaften.