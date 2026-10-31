Die Linke, in Berlin und anderswo, ist alles Mögliche, aber keine Abnickpartei. Wenn es eins gibt, das ihre sehr vielfältigen Mitglieder eint, dann ist es ein geradezu strukturell verankerter Widerspruchsgeist. Sie reagieren eher allergisch auf harte Ansagen, und wer es wagt, eine Diskussion abzuwürgen, kann fest damit rechnen, dass er damit erst recht einen Streit entfacht.
MeinungBerlinTrotz des politischen Sturms: Die Linke will weiterhin an die Macht
Kommentar von Meredith Haaf
Lesezeit: 2 Min.
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