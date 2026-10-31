Der Landesparteitag stimmt für Rot-Grün-Rot in der Hauptstadt – doch die Frau, die Regierende Bürgermeisterin werden möchte, steht im Kreuzfeuer der Kritik von rechts und links

Ein Moment der Freude in schwieriger Zeit: Elif Eralp und Maximilian Schirmer, Vorsitzender der Linken in Berlin, nach dem Beschluss, mit Grünen und SPD über eine Koalition in der Hauptstadt zu verhandeln.

Die Linke, in Berlin und anderswo, ist alles Mögliche, aber keine Abnickpartei. Wenn es eins gibt, das ihre sehr vielfältigen Mitglieder eint, dann ist es ein geradezu strukturell verankerter Widerspruchsgeist. Sie reagieren eher allergisch auf harte Ansagen, und wer es wagt, eine Diskussion abzuwürgen, kann fest damit rechnen, dass er damit erst recht einen Streit entfacht.