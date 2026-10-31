Zum Hauptinhalt springen

MeinungBerlinTrotz des politischen Sturms: Die Linke will weiterhin an die Macht

Portrait undefined Meredith Haaf

Kommentar von Meredith Haaf

Lesezeit: 2 Min.

Ein Moment der Freude in schwieriger Zeit: Elif Eralp und Maximilian Schirmer, Vorsitzender der Linken in Berlin, nach dem Beschluss, mit Grünen und SPD über eine Koalition in der Hauptstadt zu verhandeln.
Ein Moment der Freude in schwieriger Zeit: Elif Eralp und Maximilian Schirmer, Vorsitzender der Linken in Berlin, nach dem Beschluss, mit Grünen und SPD über eine Koalition in der Hauptstadt zu verhandeln.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der Landesparteitag stimmt für Rot-Grün-Rot in der Hauptstadt – doch die Frau, die Regierende Bürgermeisterin werden möchte, steht im Kreuzfeuer der Kritik von rechts und links

SZ bei Google bevorzugen

Die Linke, in Berlin und anderswo, ist alles Mögliche, aber keine Abnickpartei. Wenn es eins gibt, das ihre sehr vielfältigen Mitglieder eint, dann ist es ein geradezu strukturell verankerter Widerspruchsgeist. Sie reagieren eher allergisch auf harte Ansagen, und wer es wagt, eine Diskussion abzuwürgen, kann fest damit rechnen, dass er damit erst recht einen Streit entfacht.

Zur SZ-Startseite

MeinungElif Eralp
:Das Land erlebt erneut die maßlose Polarisierung einer Debatte

SZ PlusKommentar von Katharina Riehl
Portrait undefined Katharina Riehl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite