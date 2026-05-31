Die Union würde die Reform der Ausbildungsförderung gern abräumen. Ausgerechnet in diesen Zeiten, in denen das Aufstiegsversprechen der Bildungspolitik ohnehin leidet.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) findet „nichts Ehrenrühriges“ daran, wenn Studentinnen und Studenten neben ihrer Ausbildung arbeiten müssen. Als Beweis führt sie ihre eigene Tochter an, die neben dem Studium arbeiten müsse, damit sie sehe, „wie hart es ist, selbst Geld zu verdienen“. Daran ist nichts falsch – und doch wirkt der Vergleich schief.