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MeinungHochschulenBafög ist kein Nice-to-have, sondern für viele dringend nötig

Kommentar von Valerie Höhne

Lesezeit: 1 Min.

Hörsaal an der Ludwig-Maximilians-Universität in München: Bildung für alle?
Hörsaal an der Ludwig-Maximilians-Universität in München: Bildung für alle? Peter Kneffel/picture alliance/dpa

Die Union würde die Reform der Ausbildungsförderung gern abräumen. Ausgerechnet in diesen Zeiten, in denen das Aufstiegsversprechen der Bildungspolitik ohnehin leidet.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) findet „nichts Ehrenrühriges“ daran, wenn Studentinnen und Studenten neben ihrer Ausbildung arbeiten müssen. Als Beweis führt sie ihre eigene Tochter an, die neben dem Studium arbeiten müsse, damit sie sehe, „wie hart es ist, selbst Geld zu verdienen“. Daran ist nichts falsch – und doch wirkt der Vergleich schief.

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