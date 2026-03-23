Haben die Münchner am Sonntag aus voller inhaltlicher Überzeugung den Grünen Dominik Krause zu ihrem neuen Oberbürgermeister gewählt? Oder haben sie vor allem Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) abgewählt?
MeinungSieg von Dominik KrauseMit Grünen-Bashing ist in einer modernen Großstadt wie München nichts mehr zu holen
Kommentar von Anna Hoben
Lesezeit: 2 Min.
Der Überraschungssieg des jungen Herausforderers über Oberbürgermeister Dieter Reiter hält einige schmerzliche Lehren für die SPD bereit – aber auch für Markus Söder und die CSU.
Münchens neuer OB im Interview:Was Dominik Krause vorhat – „Mir ist wichtig, dass wir schneller vorankommen“
Mehr Engagement beim Wohnungsbau, weniger Partei-Hickhack: Wie Dominik Krause der Aufbruchstimmung, die er im Wahlkampf erlebte, gerecht werden will, welche Städte er als Vorbild sieht und ob er auch als Oberbürgermeister auf einen Dienstwagen verzichten wird.
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