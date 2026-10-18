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MeinungDeutschlandtagDie Junge Union geht mit der CDU sehr viel härter ins Gericht als mit sich selbst

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Kommentar von Robert Roßmann

Lesezeit: 2 Min.

Johannes Winkel (li.), Vorsitzender der Jungen Union, und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)  beim Deutschlandtag in Bonn.
Johannes Winkel (li.), Vorsitzender der Jungen Union, und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)  beim Deutschlandtag in Bonn.
Foto: Henning Kaiser/dpa

Die Jungen ärgern sich zu Recht darüber, wie bräsig die Mutterpartei auf die Wahlniederlagen reagiert. Aber es gibt keine Debatte darüber, wie groß ihre Verantwortung für die miesen Ergebnisse unter Erstwählern ist.

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Diesmal ist der Eklat also ausgeblieben. Zwar hat ein Delegierter den Rücktritt des Kanzlers gefordert, aber der Ruf verhallte sofort. Die Junge Union und Friedrich Merz sind auf dem Deutschlandtag der Jugendorganisation vorsichtig miteinander umgegangen. Der Kanzler hat sich um den richtigen Ton bemüht. Vor einem Jahr hatte er den Delegierten noch genervt den Satz entgegengeschleudert: „Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein!“ Jetzt blieb Merz sogar ruhig, als der Delegierte seinen Rücktritt verlangte.

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