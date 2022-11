Kommentar von Michael Bauchmüller

Erst kommt das Fressen, dann die Moral - so ähnlich verhält es sich auch mit dem Gas. Als Ausrichter einer Fußballweltmeisterschaft ist Katar verpönt, als Lieferant von Erdgas ist es willkommen. Am Dienstag hat das Emirat den ersten langfristigen Liefervertrag nach Deutschland unterzeichnet, für Katar ist das ohne Zweifel ein Punktsieg. Und das nicht nur, weil es die Deutschen mit ihren stummen Protesten bei der WM damit endgültig der Doppelmoral überführt. Das Emirat bekommt so auch einen Fuß in die Tür.