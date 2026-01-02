Kein anderes Land der Welt hat die Bundesrepublik so sehr geprägt wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Westdeutschland wurde in der langen Nachkriegszeit Klein-USA. Die Bonner Republik hechelte manchmal geradezu um Anerkennung und Aufmerksamkeit, die enge Bindung an Washington war Staatsräson. Sie garantierte nicht nur die relativ preiswerte Sicherheit im geteilten Europa. Sie war auch Ausdruck jener Westorientierung der BRD, die auch ein Vehikel der Re-Integration eines Teils jenes Landes war, dessen mörderischer Imperialismus im 20. Jahrhundert zweimal zu Weltkriegen geführt hatte. „Der Westen“ war nach 1945 Amerika.