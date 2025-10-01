Der Shutdown wird zur Kraftprobe zwischen Donald Trump und der Opposition. Zwar hat diese mit der Gesundheitsversorgung endlich ein zwingendes Thema gefunden, doch sie geht auch große Risiken ein.

Es hätte nicht zwingend einen weiteren Nachweis für die Spaltung der USA gebraucht, aber da ist er nun. Ein Shutdown, wie früher, nur unter durchaus dramatischeren Umständen. Auf der einen Seite stehen die Regierung von Donald Trump und ihre Maga-Republikaner im Kongress, sie wollen den Staat möglichst klein machen, darunter Sozialleistungen. Auf der anderen Seite sind die Demokraten, die wenigstens die Gesundheitsversorgung retten und außerdem mutig wirken möchten. Wer gewinnt?