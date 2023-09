Kommentar von Hanno Charisius

Nun beginnt wieder diese Zeit im Jahr, in der die Tage kürzer werden, sich das Leben nach drinnen bewegt. Bald werden die Heizungen eingeschaltet, die Fenster geschlossen, die Viren werden fliegen. Noch sind die Fallzahlen recht klein, doch das dürfte sich bald ändern. Herbst und Winter sind Erkältungszeit, und zu den Keimen, die dann schon immer rumgereicht wurden, hat sich ein neuer gesellt. Sars-CoV-2 wird in den kommenden Wochen und Monaten wieder mehr Menschen infizieren, es werden auch wieder viele daran sterben. So viel zumindest lässt sich jetzt schon sagen.