Kommentar von Nicolas Richter

Ein gängiger - und berechtigter - Vorwurf an die Ampelkoalition lautet: Sie kündigt mehr an, als sie umsetzen kann. Das gilt auch für jene dramatische Rede von Kanzler Olaf Scholz, die eines Tages in Geschichtsbüchern stehen wird. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sah Scholz eine "Zeitenwende", nach der Deutschland mehr würde tun müssen für die eigene Verteidigung. Scholz kündigte zusätzlich 100 Milliarden Euro an und versprach, dass Deutschland "von nun an Jahr für Jahr" zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in seine Streitkräfte investieren werde.