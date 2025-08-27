Es ist nicht falsch, dass die Bundesregierung die 2011 ausgesetzte allgemeine Pflicht nicht wieder einführen will. Das neue Konzept orientiert sich an skandinavischen Vorbildern − hat aber einen entscheidenden Nachteil.

Niemand von außen kann wissen, was im Inneren eines untergetauchten U-Bootes gesagt wird. Deswegen wird der abhörsichere Raum im Verteidigungsministerium, in dem das Kabinett am Mittwoch tagte, dort „das U-Boot“ genannt. Putins Agenten hatten also keine Möglichkeit, die Beratungen zu belauschen, und das war gewiss besser so: Sie hätten sonst in den Kreml melden können, wie schwer sich die deutsche Regierung tut, bei der Aufstockung der Bundeswehr auch nur kleinste Schritte voranzukommen. Die dramatische Symbolik steht nämlich in einigem Kontrast zum bescheidenen Ergebnis des Treffens: Beschlossen wurde eine Art Bonsai-Wehrdienst.