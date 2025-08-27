Zum Hauptinhalt springen

MeinungVerteidigung:Dieser Bonsai-Wehrdienst wird kaum genügen

Kommentar von Joachim Käppner

Lesezeit: 3 Min.

Grundausbildung bei der Bundeswehr: Ein Fragebogen soll es richten.
Grundausbildung bei der Bundeswehr: Ein Fragebogen soll es richten. (Foto: Axel Heimken/picture alliance/dpa)

Es ist nicht falsch, dass die Bundesregierung die 2011 ausgesetzte allgemeine Pflicht nicht wieder einführen will. Das neue Konzept orientiert sich an skandinavischen Vorbildern − hat aber einen entscheidenden Nachteil.

Niemand von außen kann wissen, was im Inneren eines untergetauchten U-Bootes gesagt wird. Deswegen wird der abhörsichere Raum im Verteidigungsministerium, in dem das Kabinett am Mittwoch tagte, dort „das U-Boot“ genannt. Putins Agenten hatten also keine Möglichkeit, die Beratungen zu belauschen, und das war gewiss besser so: Sie hätten sonst in den Kreml melden können, wie schwer sich die deutsche Regierung tut, bei der Aufstockung der Bundeswehr auch nur kleinste Schritte voranzukommen. Die dramatische Symbolik steht nämlich in einigem Kontrast zum bescheidenen Ergebnis des Treffens: Beschlossen wurde eine Art Bonsai-Wehrdienst.

Bundeskabinett
:Der neue Wehrdienst und die Rückkehr der Musterung

Das Bundeskabinett hat den neuen Wehrdienst beschlossen, um mehr Soldaten und Reservisten zur Abschreckung Russlands zu gewinnen. Was geplant ist, welche Jahrgänge das betrifft, wie hoch der Sold ist – und warum Dänemark zum Vorbild werden kann.

SZ PlusVon Georg Ismar

