Seit dem Rücktritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas ringen CDU und SPD mehr denn je um die Zukunft ihrer gemeinsamen Regierung. In Berlin unterbrechen SPD und Grüne die Sondierungsgespräche mit der Linken und streiten über deren Verhältnis zu Antisemitismus in den eigenen Reihen. Und in Sachsen-Anhalt laden die dort als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD und das BSW zu einem Sonderplenum im Landtag, um einen Antrag zu beschließen, die deutsche Unterstützung der Ukraine zu beenden.
MeinungDeutsche DebattenJeder sendet nur noch für das eigene Publikum
Kommentar von Katharina Riehl
Lesezeit: 1 Min.
Beispiel Sachsen-Anhalt, Beispiel Berlin: Wie soll diese Gesellschaft zueinanderfinden, wenn die Beurteilung von Fakten und Problemen so unendlich weit auseinanderliegt?
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