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Kommentar von Katharina Riehl

Lesezeit: 1 Min.

Gemeinsam gegen die Ukraine: Claudia Wittig (links), stellvertretende BSW-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, und Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) sprechen vor der Sondersitzung, in der sie ein Ende der deutschen Hilfe für Kiew verlangen.
Gemeinsam gegen die Ukraine: Claudia Wittig (links), stellvertretende BSW-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, und Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) sprechen vor der Sondersitzung, in der sie ein Ende der deutschen Hilfe für Kiew verlangen.
Ronny Hartmann/Ronny Hartmann/dpa

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