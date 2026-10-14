Gemeinsam gegen die Ukraine: Claudia Wittig (links), stellvertretende BSW-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, und Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) sprechen vor der Sondersitzung, in der sie ein Ende der deutschen Hilfe für Kiew verlangen.

Seit dem Rücktritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas ringen CDU und SPD mehr denn je um die Zukunft ihrer gemeinsamen Regierung. In Berlin unterbrechen SPD und Grüne die Sondierungsgespräche mit der Linken und streiten über deren Verhältnis zu Antisemitismus in den eigenen Reihen. Und in Sachsen-Anhalt laden die dort als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD und das BSW zu einem Sonderplenum im Landtag, um einen Antrag zu beschließen, die deutsche Unterstützung der Ukraine zu beenden.