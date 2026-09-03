Die Bundesrepublik muss sich der Tatsache stellen, dass Russlands neoimperialistische Ideologie den Westen zum Feind erklärt hat. Und auch Staatsterrorismus unterstützt. Das gab es schon einmal.

Nein, Deutschland befindet sich nicht im Krieg mit Russland. Nicht in einem Krieg, der mit Soldaten geführt würde, und auch nicht in dem „hybriden Krieg“, von dem jetzt viele sprechen. Ein Krieg ist eine bewaffnete Auseinandersetzung wie in der Ukraine, die der Warlord im Kreml erfolglos zu unterjochen versucht. Man muss die Worte in diesem Konflikt besonnen wägen, und deswegen ist es richtig, dass Innenminister Alexander Dobrindt genau das tat: „Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.“