Man müsste schon Augen und Ohren verschlossen haben, um in der vergangenen Woche nicht am Schicksal des Buckelwals in der Ostsee teilzuhaben. Vom Timmendorfer Strand, wo er zuerst lag, konnte er durch eine ausgebaggerte Rinne entkommen, aber er hat sich noch tiefer ins Schlamassel manövriert. Statt Richtung Nordsee bog er nach Südosten ab und landete in der Wismarer Bucht. Nun liegt er in zwei Meter tiefem Wasser und schwimmt nicht weg, sein Zustand hat sich deutlich verschlechtert. Was ist los mit dem jungen Wal, ist er womöglich lebensmüde? Sollte man ihn einfach sterben lassen?
MeinungUmweltSo viel Aufwand für einen Wal? Ja, so viel Aufwand, bitte
Kommentar von Theresa Palm
Lesezeit: 1 Min.
Die Anteilnahme am Bemühen, in der Ostsee einen gestrandeten Buckelwal zu retten, zeigt uns: Sehr viele Menschen sind eben nicht gleichgültig gegenüber der Natur.
Ostseeküste:Experten versuchen vergeblich, Buckelwal zum Losschwimmen zu animieren
Immer noch befindet sich der geschwächte Wal in der Wismarbucht, nur wenige Hundert Meter vom Festland entfernt. „Der Wal muss jetzt sehr schnell freikommen, damit er überhaupt noch eine Chance hat“, sagt ein Greenpeace-Meeresbiologe.
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