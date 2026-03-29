Man müsste schon Augen und Ohren verschlossen haben, um in der vergangenen Woche nicht am Schicksal des Buckelwals in der Ostsee teilzuhaben. Vom Timmendorfer Strand, wo er zuerst lag, konnte er durch eine ausgebaggerte Rinne entkommen, aber er hat sich noch tiefer ins Schlamassel manövriert. Statt Richtung Nordsee bog er nach Südosten ab und landete in der Wismarer Bucht. Nun liegt er in zwei Meter tiefem Wasser und schwimmt nicht weg, sein Zustand hat sich deutlich verschlechtert. Was ist los mit dem jungen Wal, ist er womöglich lebensmüde? Sollte man ihn einfach sterben lassen?