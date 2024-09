Kommentar von Jan Heidtmann

Dietmar Woidke hat an diesem Sonntag nicht nur eine Landtagswahl gewonnen, er hat einen regelrechten Triumph davongetragen. Er hat sein eigenes Schicksal mit dieser Wahl verbunden, die extrem Rechten oder ich, das war seine Ansage an die Wähler. Prozentpunkt um Prozentpunkt hat sich die SPD so in den letzten Tagen an die AfD herangerabeitet und sie dann noch überholt. Dafür wird Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Dietmar Woidke jetzt gepriesen – und das zu Recht. Doch zieht man einen Strich unter diese Wahl, bleibt die Frage: Was ist dieser Triumph tatsächlich wert?