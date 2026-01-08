Natürlich darf auch ein Regierender Bürgermeister von Berlin Freizeit haben, darf eine Stunde – auch zwei – mit seiner Partnerin Tennis spielen, darf und soll mal auch „einfach den Kopf frei kriegen“. Doch wenn Kai Wegner tags darauf der Öffentlichkeit lieber die Lüge auftischt, er habe sich angesichts der Notlage in seiner Stadt stattdessen „den ganzen Tag im Büro eingeschlossen“, dann sollte er merken, dass er einen schweren Fehler begangen hat. Nur weil man Tennis spielen darf, sollte man es nicht unbedingt immer tun. Als Sportler weiß Wegner, was sowohl dort wie auch in der Politik gilt: Timing ist alles. Seins hätte am Samstag kaum schlechter sein können.