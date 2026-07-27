Zum Hauptinhalt springen

MeinungAngriff auf den CSDAbsolute Sicherheit gibt es nicht, aber mehr Sicherheit wäre möglich

Portrait undefined Christoph Koopmann

Kommentar von Christoph Koopmann

Lesezeit: 2 Min.

Am Brandenburger Tor in Berlin haben Menschen nach dem Anschlag auf den CSD Blumen, Kerzen und persönliche Botschaften niedergelegt.
Am Brandenburger Tor in Berlin haben Menschen nach dem Anschlag auf den CSD Blumen, Kerzen und persönliche Botschaften niedergelegt. Markus Lenhardt/dpa

Wie kann es sein, dass ein polizeibekannter islamistischer Gefährder in Berlin einen Mordanschlag begehen konnte? Bei der Terrorbekämpfung liegt einiges im Argen.

SZ bei Google bevorzugen

Wenn in Deutschland Islamisten Anschläge begangen haben, dann hieß es hinterher meistens: Der Täter sei den Behörden vorher nicht als potenzieller Terrorist aufgefallen. Was jedes Mal die bohrende Frage aufgeworfen hat, wie die Sicherheitsbehörden es nicht merken können, dass sich jemand bis zum Attentäter radikalisiert. Bei Abdul B., der am Samstag beim Berliner CSD eine Frau getötet und 29 weitere Menschen verletzt haben soll, ist es anders.

Zur SZ-Startseite

Bilder
:Trauer am Tiergarten

Trauer, Solidarität und Gedenken mit dem Kanzler - und am Ende ist der mutmaßliche Täter tot: Der Sonntag nach dem Terroranschlag auf den CSD in Bildern.

SZ PlusVon Christian Helten

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite