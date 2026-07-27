Wie kann es sein, dass ein polizeibekannter islamistischer Gefährder in Berlin einen Mordanschlag begehen konnte? Bei der Terrorbekämpfung liegt einiges im Argen.

Wenn in Deutschland Islamisten Anschläge begangen haben, dann hieß es hinterher meistens: Der Täter sei den Behörden vorher nicht als potenzieller Terrorist aufgefallen. Was jedes Mal die bohrende Frage aufgeworfen hat, wie die Sicherheitsbehörden es nicht merken können, dass sich jemand bis zum Attentäter radikalisiert. Bei Abdul B., der am Samstag beim Berliner CSD eine Frau getötet und 29 weitere Menschen verletzt haben soll, ist es anders.