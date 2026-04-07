Ein Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, einem eher dünn besiedeltes Bundesland mit langen Fahrtstrecken. Ambulante Pflegedienste ächzen unter den hohen Spritpreisen, und die dortigen Taxiunternehmen fordern eine Erhöhung der Vergütung um 60 Prozent von den Kassen – sonst drohe das Aus für Krankenfahrten.
MeinungKatherina ReicheMadame No und die Tankstellen
Kommentar von Georg Ismar
Lesezeit: 1 Min.
Nein zu staatlichen Eingriffen bei den Benzinpreisen: Der CDU-Wirtschaftsministerin scheint ihr ordnungspolitisches Dogma wichtiger zu sein als das Vertrauen der Bürger
Benzinpreise:Und plötzlich sind wir bei fünf Mark
Seit 1. April dürfen Tankstellen nur noch einmal pro Tag die Preise erhöhen. Dreimal ging es seither kräftig nach oben – und die Regierung sieht sich unter Druck, rasch neue Ideen zu entwickeln.
Lesen Sie mehr zum Thema