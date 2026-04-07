Ein Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, einem eher dünn besiedeltes Bundesland mit langen Fahrtstrecken. Ambulante Pflegedienste ächzen unter den hohen Spritpreisen, und die dortigen Taxiunternehmen fordern eine Erhöhung der Vergütung um 60 Prozent von den Kassen – sonst drohe das Aus für Krankenfahrten.