Ein ikonisch wirkendes Foto, aufgenommen am Rande der Beerdigung des Papstes in Rom, weckt Hoffnungen auf Frieden in der Ukraine. Doch die Macht der Bilder ist verführerisch.

Selfies am Sarg? Zur Wirkung von Bildern findet sich bereits in der Bibel an zentraler Stelle eine Aussage. In den Zehn Geboten heißt es: „Du sollst dir kein Bildnis machen!“ Das bezieht sich auf Kult-Standbilder; Orte, an denen Menschen Gott einfangen wollten, um ihm Opfer zu bringen oder Orakel einzuholen. Dies vertrug sich nicht mit dem christlichen Anspruch: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ab dem Mittelalter machte sich die Kirche die Wirkung von Darstellungen allerdings selbst zunutze: Weil viele die lateinischen Messen nicht verstanden und auch die Bibel nicht lesen konnte, spielten – gemalte – Bilder eine wichtige Rolle, um die christliche Botschaft zu verbreiten.