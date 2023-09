In Deutschland herrscht eine ernsthafte Wohnungs- und Mietenkrise. Dafür sollen in diesen Tagen Lösungen gefunden werden. Doch Bundeskanzler und Bauministerin haben erst mal entspannt ein paar Anregungen zusammengeworfen.

Kommentar von Angelika Slavik

Bemerkenswert ist einiges an dem Maßnahmenpaket, mit dem die Bundesregierung nun die Misere am Wohnungsbau bekämpfen will. Am erstaunlichsten ist allerdings: Was alles nicht drin steht. Denn angesichts der dramatischen Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt ist das Papierchen, das der Kanzler und die Bauministerin zum Wohngipfel mitgebracht haben, ganz schön dünn.