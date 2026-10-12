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MeinungBundesregierungEs ist unverantwortlich von der SPD, den Fortbestand der Koalition zu gefährden

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Kommentar von Henrike Roßbach, Berlin

Lesezeit: 3 Min.

Rückzug aus einem Geschäft, in dem das Menschliche zu wenig zählt: Bärbel Bas, SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin, hat beide Ämter niedergelegt.
Rückzug aus einem Geschäft, in dem das Menschliche zu wenig zählt: Bärbel Bas, SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin, hat beide Ämter niedergelegt.
TOBIAS SCHWARZ/AFP

Die Kritik der Sozialdemokraten über den angeblich rücksichtslosen Umgang der Union mit Bärbel Bas, die nun zurücktrat, ist unverkennbar selbst taktischer Natur. Nur: mit welchem Ziel?

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Eine Ministerin und Parteivorsitzende ist zurückgetreten, weil die Härte des politischen Betriebs keinen Raum lässt fürs Menschsein, in diesem Fall: keinen Raum dafür, ein trauernder Mensch zu sein. Der Rücktritt der SPD-Co-Vorsitzenden und Sozialministerin Bärbel Bas ist eine Erzählung über das Wesen der Spitzenpolitik. Über die Gnadenlosigkeit, die dort herrscht, wo Macht und Verantwortung sich ballen, wo die Luft dünn ist und der Ehrgeiz der Konkurrenten groß.

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Der doppelte Rücktritt von Bärbel Bas wirft Fragen nach dem Umgang innerhalb der Koalition auf.  Auch die Debatte um die Rentenreform droht sich zuzuspitzen.

Von Georg Ismar

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