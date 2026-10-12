Die Kritik der Sozialdemokraten über den angeblich rücksichtslosen Umgang der Union mit Bärbel Bas, die nun zurücktrat, ist unverkennbar selbst taktischer Natur. Nur: mit welchem Ziel?

Eine Ministerin und Parteivorsitzende ist zurückgetreten, weil die Härte des politischen Betriebs keinen Raum lässt fürs Menschsein, in diesem Fall: keinen Raum dafür, ein trauernder Mensch zu sein. Der Rücktritt der SPD-Co-Vorsitzenden und Sozialministerin Bärbel Bas ist eine Erzählung über das Wesen der Spitzenpolitik. Über die Gnadenlosigkeit, die dort herrscht, wo Macht und Verantwortung sich ballen, wo die Luft dünn ist und der Ehrgeiz der Konkurrenten groß.