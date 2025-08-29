Zum Hauptinhalt springen

MeinungUSA:Die älteste Demokratie des Westens gleitet ab in die Autokratie

Portrait undefined Peter Burghardt

Kommentar von Peter Burghardt

Lesezeit: 4 Min.

Die innere Militarisierung: bewaffneter Nationalgardist in Washington, DC.
Die innere Militarisierung: bewaffneter Nationalgardist in Washington, DC. (Foto: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

Donald Trump hetzt das FBI auf politische Gegner und benutzt die Nationalgarde wie eine Privatarmee. Zu sehen ist der Umbau der Republik in ein autoritäres System. Und etwas Verstörendes spielt dem Präsidenten dabei in die Hände.

Die Nachrichten aus Amerikas Sommer klingen wie eine wirre Dystopie. Da schickt Donald Trump Soldaten, Bundespolizisten und vermummte Fahnder auf die Straßen von Washington, für Mörder will er dort die Todesstrafe verlangen. Das Verteidigungsministerium soll künftig Kriegsministerium heißen. Eine führende Notenbankerin möchte der Präsident feuern. Die Briefwahl würde er gerne abschaffen. Das Thema Sklaverei ist ihm lästig.

