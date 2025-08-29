Meinung USA : Die älteste Demokratie des Westens gleitet ab in die Autokratie Kommentar von Peter Burghardt 29. August 2025, 15:50 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Die innere Militarisierung: bewaffneter Nationalgardist in Washington, DC. (Foto: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

Donald Trump hetzt das FBI auf politische Gegner und benutzt die Nationalgarde wie eine Privatarmee. Zu sehen ist der Umbau der Republik in ein autoritäres System. Und etwas Verstörendes spielt dem Präsidenten dabei in die Hände.

