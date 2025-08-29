Die Nachrichten aus Amerikas Sommer klingen wie eine wirre Dystopie. Da schickt Donald Trump Soldaten, Bundespolizisten und vermummte Fahnder auf die Straßen von Washington, für Mörder will er dort die Todesstrafe verlangen. Das Verteidigungsministerium soll künftig Kriegsministerium heißen. Eine führende Notenbankerin möchte der Präsident feuern. Die Briefwahl würde er gerne abschaffen. Das Thema Sklaverei ist ihm lästig.
MeinungUSA:Die älteste Demokratie des Westens gleitet ab in die Autokratie
Kommentar von Peter Burghardt
Donald Trump hetzt das FBI auf politische Gegner und benutzt die Nationalgarde wie eine Privatarmee. Zu sehen ist der Umbau der Republik in ein autoritäres System. Und etwas Verstörendes spielt dem Präsidenten dabei in die Hände.
