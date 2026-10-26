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MeinungIndustrieDer Audi-Chef sollte überlegen, ob er über den moralischen Kompass für den Job verfügt

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Kommentar von Alexander Hagelüken

Lesezeit: 2 Min.

Kurz vor den Midterms: US-Präsident Donald Trump (links) begrüßt Gernot Döllner, den Vorstandsvorsitzenden der Audi AG, bei einer Wahlkampfveranstaltung im Guardian Centers of Georgia.
Kurz vor den Midterms: US-Präsident Donald Trump (links) begrüßt Gernot Döllner, den Vorstandsvorsitzenden der Audi AG, bei einer Wahlkampfveranstaltung im Guardian Centers of Georgia.
Mike Stewart/AP/dpa

Der Autohersteller lässt sich von Trump zum Bau von Fabriken in den USA drängen. Für Deutschland und Europa ist es höchste Zeit, sich den Erpressungen aus Washington zu verweigern. Ein Mittel gäbe es.

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Donald Trump erreicht, was er will. Dieser Satz kann angesichts all des Übels, das dieser US-Präsident über die Welt bringt, eigentlich nur etwas Schlechtes bedeuten. So ist es auch in diesem Fall. Trump erzwingt durch seine Zölle, dass Audi ein Werk in den USA bauen will, obwohl deutsche Fabriken des Autobauers nicht auf Dauer ausgelastet sind. Genau das hat Trump immer beabsichtigt: Industriejobs auf unfaire Weise aus Europa abzuziehen.

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SZ PlusVon Alexander Hagelüken, Ann-Kathrin Nezik und Stephan Radomsky

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