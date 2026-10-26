Der Autohersteller lässt sich von Trump zum Bau von Fabriken in den USA drängen. Für Deutschland und Europa ist es höchste Zeit, sich den Erpressungen aus Washington zu verweigern. Ein Mittel gäbe es.

Donald Trump erreicht, was er will. Dieser Satz kann angesichts all des Übels, das dieser US-Präsident über die Welt bringt, eigentlich nur etwas Schlechtes bedeuten. So ist es auch in diesem Fall. Trump erzwingt durch seine Zölle, dass Audi ein Werk in den USA bauen will, obwohl deutsche Fabriken des Autobauers nicht auf Dauer ausgelastet sind. Genau das hat Trump immer beabsichtigt: Industriejobs auf unfaire Weise aus Europa abzuziehen.