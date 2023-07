Nur eine von vielen Zwangslagen, in die täglich Menschen auf der Flucht geraten: Hier eine Gruppe von Kindern, die Ende Mai weder nach Polen noch nach Belarus reisen durfte.

Kommentar von Jan Bielicki

Gründen Europas Asylrecht und Asylpraxis auf einer Lüge? Sind sie, so wie sie sich an den EU-Außengrenzen heute darstellen, schlicht Heuchelei? Thorsten Frei, einer der einflussreichsten Abgeordneten der CDU im Bundestag, verwendet starke Worte. Und er hat damit in vielem recht - und im Ganzen leider völlig unrecht.