Am Anfang stand die Ausgrenzung, wie Albrecht Weinberg einmal im Gespräch mit der SZ erzählte. Sein bester Freund sagte ihm: „Mama hat gesagt, ich darf nicht mehr mit dir spielen, du bist ein Jude. Ich habe damals sehr geweint.“ Weinberg wurde 1925 in Ostfriesland geboren, als Kind einer jüdischen Familie, die dann fast vollständig im Holocaust ausgelöscht wurde. Er überlebte ein Martyrium: Zwangsarbeit, das Vernichtungslager Auschwitz, die Todesmärsche der SS 1945. Nach der Befreiung wanderten er und seine Schwester in die USA aus, er betrieb in Harlem einen Metzgerladen und hatte nicht vor, jemals ins Land der Täter zurückzukehren.