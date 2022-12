Sie legen die Scharia auch im Jahr 2022 mittelalterlich aus: die Taliban, hier in Gestalt von Sicherheitskräften an einer Straßenkontrolle in Dschalalabad.

Erstmals seit ihrer Machtübernahme haben die Taliban einen Mann öffentlich hingerichtet. Das Regime macht den Menschen in Afghanistan ein Leben in Würde unmöglich. Es scheint nur einen realistischen Ausweg zu geben, und der wird alles erst einmal schlimmer machen.

Kommentar von Tobias Matern

Es klang wie die Einladung zu einem Fest. Die Taliban hatten in einer Provinz im Südwesten Afghanistans alle Bürger einer Stadt aufgerufen, "uns auf dem Sportplatz zu treffen". Dem Aufruf folgten am Mittwoch viele Bewohner. Statt ein Spiel zu veranstalten, ließen die Taliban dort öffentlich einen Mann exekutieren. Die Zeit in Afghanistan steht nicht still. Die Taliban drehen die Uhren zurück.