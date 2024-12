Was Taleb al-A. letztlich zu seiner blutigen Amokfahrt durch den Weihnachtsmarkt von Magdeburg gebracht hat, weiß niemand genau – womöglich nicht einmal der Attentäter selbst. Paranoider Wahn? Frustriertes Geltungsbedürfnis? Ein antimuslimischer Extremismus, der sich zum tödlichen Hass steigerte? Oder eine Kombination all dieser am Ende mörderischen Faktoren? Was ihn wirklich trieb, werden Polizeiermittler, Psychologen und schließlich Richter herauszufinden haben. So gut wie ausschließen lässt sich nach allem, was von seinen Auslassungen in den sozialen Medien bekannt ist, aber ein Motiv: dass der Todesfahrer ein Islamist war. Das war er ziemlich sicher nicht.