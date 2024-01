Muss man auch erst mal schaffen: Selbst Rechtsextreme in Europa tun sich schwer mit der Partei und ihrer politischen Entwicklung.

Kommentar von Roland Preuß

Die AfD ist seit Jahren schmerzfrei auf dem Weg in den Extremismus. AfD-Abgeordnete werfen der EU Totalitarismus vor, AfD-Politiker treffen sich ungeniert mit Rechtsextremisten, die Partei nutzt dieselben Begriffe wie Neonazis, wenn sie von "Remigration" schwärmt, der Massenabschiebung von Zuwanderern. Nun wird es selbst Marine Le Pen und ihrer extrem rechten Partei Rassemblement National zu viel. Sie distanziert sich von AfD-Vorstellungen, den eigenen Staatsbürgern mit Zuwanderungsgeschichte den Pass zu entziehen, wie es offenbar bei dem Treffen in Potsdam Ende November von Rechtsextremisten, AfD-Politikern und Leuten aus Werteunion und CDU diskutiert wurde. Le Pen stellt die Zusammenarbeit in der gemeinsamen Fraktion im Europaparlament infrage. Die AfD erntet jetzt die faulen Früchte ihrer Radikalisierung.